Погодные условия в регионе определит малоподвижный атмосферный фронт,
В понедельник, 10 января, ожидается мокрый снег, морось. На дорогах будет гололедица. Ночью прогнозируют до 4 градусов мороза.
Во вторник, 11 января, ночью ожидается до 7 градусов мороза, днем - до -5 градусов.
12 января днем будет небольшой снег, гололедица. Ночью от -6 до -11 градусов, днем - от -2 до -7.
В четверг, 13 января, днем местами будет небольшой снег. Ночью прогнозируют до -13 градусов, днем - до -7.
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В пятницу, 14 января,будет без существенных осадков. Ночью обещают до 17 градусов мороза, днем - до 5 градусов мороза.
Ранее сообщалось, что в харьковском аэропорту из-за непогоды возник настоящий коллапс - в сети появились подробности.
Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживался на посадку из-за тумана.
Также произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines «Харьков-Киев» и самолета Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев».
Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00.
Напомним, что улицы Харькова превратились в каток: кадры стихийного бедствия
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.