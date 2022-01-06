О трагедии сообщили на сайте Национального союза писателей Украины.

"Человек слова, служившего Слову весь свой век. Царство Небесное и вечная благодарность Вам, Владимир Семенович, за тепло и науку!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.

Об этом сообщили в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Популярные статьи сейчас

74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"

"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась

MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить"

"Каждому свое": Данилко в образе Сердючки дерзко ответил на обвинения

Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Показать еще

Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.

свеча, траур, день памяти

Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

"Светлая память о Владимире Андреевиче будет жить в сердцах коллег, сотрудников и студентов", - говорится в сообщении.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки: осиротел маленький сын.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка свела счеты с жизнью на глазах у подруги, фото: "хотели посмотреть закат"

Также Politeka писала, что остановилось сердце звезды харьковского "Металлиста": совсем молодой.