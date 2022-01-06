В Харькове 6 январ умер поэт, профессор и языковед Владимир Калашник.

О трагедии сообщили на сайте Национального союза писателей Украины.

"Человек слова, служившего Слову весь свой век. Царство Небесное и вечная благодарность Вам, Владимир Семенович, за тепло и науку!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.

Об этом сообщили в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.

Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.