О трагедии сообщили на сайте Национального союза писателей Украины.
"Человек слова, служившего Слову весь свой век. Царство Небесное и вечная благодарность Вам, Владимир Семенович, за тепло и науку!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.
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Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.
Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.
"Светлая память о Владимире Андреевиче будет жить в сердцах коллег, сотрудников и студентов", - говорится в сообщении.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки: осиротел маленький сын.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка свела счеты с жизнью на глазах у подруги, фото: "хотели посмотреть закат"
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