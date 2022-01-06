В Харькове на проспекте Тракторостроителей из грузовика на дорогу высыпались куриные тушки.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Харьков оперативный».
На кадрах видно, что замороженное мясо лежит прямо на дороге, а люди собирают его в пакеты.
Вероятно, водитель, перевозивший мясо, не сразу заметил выпадающий товар - курятина рассыпалась на десятки метров.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что харьковчане жалуются, что ездить и передвигаться по городу 5 января было крайне опасно.
В сети пишут, что некоторые не смогли выехать на собственном авто, а у некоторых дорога к остановке общественного транспорта, которая обычно занимала 10 минут, вчера отняла час.
В центре Харькове также было очень скользко, несмотря на то, что обычно здесь чистят дороги.
Напомним, что улицы Харькова превратились в каток: кадры стихийного бедствия.
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.