В Харькове на проспекте Тракторостроителей из грузовика на дорогу высыпались куриные тушки.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Харьков оперативный».

На кадрах видно, что замороженное мясо лежит прямо на дороге, а люди собирают его в пакеты.

Вероятно, водитель, перевозивший мясо, не сразу заметил выпадающий товар - курятина рассыпалась на десятки метров.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что харьковчане жалуются, что ездить и передвигаться по городу 5 января было крайне опасно.

В сети пишут, что некоторые не смогли выехать на собственном авто, а у некоторых дорога к остановке общественного транспорта, которая обычно занимала 10 минут, вчера отняла час.

В центре Харькове также было очень скользко, несмотря на то, что обычно здесь чистят дороги.

Напомним, что улицы Харькова превратились в каток: кадры стихийного бедствия.

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.