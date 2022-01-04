На 47-м году ушел из жизни судья Ленинского районного суда Харькова Валентин Гомада.

О трагедии сообщили в суде.

"В памяти работников суда он навсегда останется порядочным и положительным в любых ситуациях человеком, квалифицированным и опытным юристом, настоящим специалистом своего дела. Руководство и коллектив Ленинского районного суда Харькова выражает искренние соболезнования семье и близким покойного", - говорится в сообщении.

О причинах смерти Валентина Гомады не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.

Об этом сообщили в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.

Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.