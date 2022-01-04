О трагедии сообщили в суде.
"В памяти работников суда он навсегда останется порядочным и положительным в любых ситуациях человеком, квалифицированным и опытным юристом, настоящим специалистом своего дела. Руководство и коллектив Ленинского районного суда Харькова выражает искренние соболезнования семье и близким покойного", - говорится в сообщении.
О причинах смерти Валентина Гомады не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.
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Об этом
Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.
Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.
"Светлая память о Владимире Андреевиче будет жить в сердцах коллег, сотрудников и студентов", - говорится в сообщении.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки: осиротел маленький сын.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка свела счеты с жизнью на глазах у подруги, фото: "хотели посмотреть закат"
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