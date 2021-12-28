В Харькове в морозную погоду по улице шла босая девушка в одном полотенце - очевидцы опубликовали видео.

На видео можно увидеть, как девушка без одежды и обуви идет по снегу, передает телеграм-канал "ХХ".

По улице Харькова девушка "гуляла" в одном полотенце.

"Так много вопросов и так мало ответов. За**сь кто-то Рождество отгулял", - говорится в сообщении.

В сети возмутились безразличием человека, который снимал девушку на видео.

"Мы живем в каком-то мире неадекватности. Просто слов нет... У девушки могло случиться все что угодно. Достаточно подойти и спросить, что случилось. Просто спросить. Люди перестали быть людьми, а потом мы удивляемся, почему так плохо живем. Ведь почти всем плевать на окружающих", - пишут харьковчане в сети.

Видео можнно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась харьковчанка, которая показала видео в интернете, где школьница бьет ногами кота.

Она начала издеваться над ним, а другая девушка снимала это на мобильный телефон.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299. Статьей предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что мужчина "стащил" кусок рельсы на ж/д, детали инцидента: "не воровал, а нашел".

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