В Харькове третью неделю из-за прорыва протекает труба, но никто не торопится ее чинить.

Об аварии сообщают жители Харькова в телеграм-каналах города, передает "Типичный Харьков".

Так, во дворе дома №10 по улице Новгородская третью неделю из-за прорыва протекает труба.

«Уже третью неделю мироточит труба. Ночью приятный шум воды создаёт впечатление сна у подножья водопада», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро трое подростков распивали водку - в сети появилось видео инцидента.

Так, блогер Евгений Зуб опубликовал в Телеграм-канале кадры, где видно, как подростки по очереди пьют алкоголь и запивают кока-колой, передавая бутылки друг другу.

Весь процесс они снимали на камеру телефона и опубликовали в соцсетях.

Видео можно увидеть здесь.

"Обнаглели в край(((Не хочу сказатт,что мы были ангелами,но блин,шифровались и боялись..", "И мы такими были когда-то. Тогда это казалось очень круто!", "Просто шок", "Ну я бы сказал конечно, куда смотрят родители, если бы сам подобное не исполнял, хотя возможно я был постарше чуть😅 (ну мы правда прятались всегда" - пишут в сети украинцы.

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