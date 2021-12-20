В Харькове автомобиль изуродовали топором - инцидент произошел на Московском проспекте.

Припаркованную Audi неизвестные пытались изрубить топором, сообщают в Telegram-канале "Автомобильный Харьков. СТО.Харьков".

Инцидент произошел в День святого Николая, в сети публикуют фото "изрубленного внедорожника".

"Владелец Audi уже получил в честь Святого Николая в подарок два топора на Московском проспекте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове элитный внедорожник снес дорожный знак и несколько светофоров - появились подробности.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла на Александровском проспекте.

Водитель BMW ехал на огромной скорости, вероятно, он не следил за дорогой и не справившись с управлением снес дорожный знак и два светофора.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 ("нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств") КУоАП.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.