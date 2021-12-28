В Харькове спасатели хотят номинировать Василия Чередниченко на премию "Герой-спаситель" года, передает «Суспільне».
Узнав, что в горящем доме находится ребенок, Василий, рискуя свей жизнью, бросился в огонь.
Мужчина три раза заходил в горящий дом, пытаясь найти ребенка. В третий раз ему это удалось сделать.
О возгорании сообщили рабочие, пришедшие на работу.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Леся Никитюк показала, как подготовила свой холостяцкий дом к Новому году: "Осталось..."
Женщины из Одесской области взбунтовались против воинского учета: "Кукушка высохла"
К месту ЧП направились 6 пожарно-спасательных подразделений. К ликвидации пожара были привлечены около 30 человек личного состава ГСЧС.
Огнем был охвачены 3 бокса на площади около 100 кв. м. горело деревянное обрешетка крыши.
В результате горения образовалось большое количество дыма.
Пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, к месту ЧП на Харьковщине слетелись десятки спасателей: "в огне 100 кв.метров".
Еще Politeka писала, масштабный пожар на затянулся на 11 часов: кадры ЧП.
Также Politeka сообщала, в Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали больше десятка человек: детали ЧП.