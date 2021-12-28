В Харькове спасатели хотят номинировать Василия Чередниченко на премию "Герой-спаситель" года, передает «Суспільне».

Узнав, что в горящем доме находится ребенок, Василий, рискуя свей жизнью, бросился в огонь.

Мужчина три раза заходил в горящий дом, пытаясь найти ребенка. В третий раз ему это удалось сделать.

пожар, пожарные, ГСЧС

Кроме Василия Чередниченко хотят наградить старшего из детей, который в момент пожара смог вывести на улицу свою бабушку, сестру и брата.
Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькове вспыхнуло коммунальное предприятие - спасатели бросили все силы на ликвидацию ЧП.

О возгорании сообщили рабочие, пришедшие на работу.

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К месту ЧП направились 6 пожарно-спасательных подразделений. К ликвидации пожара были привлечены около 30 человек личного состава ГСЧС.

Огнем был охвачены 3 бокса на площади около 100 кв. м. горело деревянное обрешетка крыши.

В результате горения образовалось большое количество дыма.

Пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, к месту ЧП на Харьковщине слетелись десятки спасателей: "в огне 100 кв.метров".

Еще Politeka писала, масштабный пожар на затянулся на 11 часов: кадры ЧП.

Также Politeka сообщала, в Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали больше десятка человек: детали ЧП.