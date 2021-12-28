В Харькове спасатели хотят номинировать Василия Чередниченко на премию "Герой-спаситель" года, передает «Суспільне».

Узнав, что в горящем доме находится ребенок, Василий, рискуя свей жизнью, бросился в огонь.

Мужчина три раза заходил в горящий дом, пытаясь найти ребенка. В третий раз ему это удалось сделать.

Кроме Василия Чередниченко хотят наградить старшего из детей, который в момент пожара смог вывести на улицу свою бабушку, сестру и брата.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Харькове вспыхнуло коммунальное предприятие - спасатели бросили все силы на ликвидацию ЧП.