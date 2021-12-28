О возгорании сообщили рабочие, пришедшие на работу.
К месту ЧП направились 6 пожарно-спасательных подразделений. К ликвидации пожара были привлечены около 30 человек личного состава ГСЧС.
Огнем был охвачены 3 бокса на площади около 100 кв. м. горело деревянное обрешетка крыши.
В результате горения образовалось большое количество дыма.
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Пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что на днях тушение масштабного пожара в Харькове затянулось почти на 10 часов, на ликвидацию огня было брошено полсотни спасателей
Согласно имеющейся информации, сигнал о пожаре поступил в два часа ночи.
Когда спасатели приехали, то огонь охватил торговые и офисные помещения. Вплотную расположены деревянные пристройки и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила около 500 квадратов.
Полсотни спасателей и 14 единиц техники сумели локализовать пожар только к пяти утра и в 11:30 возгорание было полностью ликвидировано.
О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.
Причину возгорания устанавливают эксперты.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП.
Еще Politeka писала, масштабный пожар на затянулся на 11 часов: кадры ЧП.
Также Politeka сообщала, в Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали больше десятка человек: детали ЧП.