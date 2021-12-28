Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, жертвой ЧП стал мужчина.
Вчера в 09:29 на горячую линию поступила информация о ЧП в селе Новая Мерефа.
К моменту приезда пожарных, пламя успело полностью охватить дом.
Во время тушения спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Возгорание было ликвидировано.
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Причину трагедии устанавливают эксперты.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошел крупный пожар в супермаркете напротив кинотеатра Довженко.
По словам очевидцев, огонь уже начал перекидываться с помещений супермаркета на прилегающую к нему СТО, сообщили очевидцы.
"К счастью, пожарные приехали за несколько минут и предотвратили большие последствия", - говорится в сообщении.
Местные жители пишут в сети, что загорелся обогреватель. О пострадавших данных нет.
Официальная информация проверяется.
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