Под Харьковом вспыхнул пожар в продуктовом магазине по улице Мира в селе Липцы.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщение о пожаре в магазине «Продуктик» на номер службы спасения «101» поступило ночью около 3 часов.

Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что горели потолок и стены здания на площади 50 кв.м.

За 20 минут два отделение спасателей локализовали пожар, и в 4:05 полностью потушили.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.

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