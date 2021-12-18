Как сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщение о пожаре в магазине «Продуктик» на номер службы спасения «101» поступило ночью около 3 часов.
Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что горели потолок и стены здания на площади 50 кв.м.
За 20 минут два отделение спасателей локализовали пожар, и в 4:05 полностью потушили.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
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Ранее сообщалось, что в Харькове вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты на данный момент устанавливают причину и последствия пожара.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
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