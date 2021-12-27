В Харьковской области школьницу решили наказать за издевательство над животным.

В полицию обратилась харьковчанка, которая показала видео в интернете, где школьница бьет ногами кота.

15-летняя ученица одной из школ Чугуевского района Харьковской области во время прогулки с подругой заметила животное.

Она начала издеваться над ним, а другая девушка снимала это на мобильный телефон.

“Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот сбежал от школьницы”, – отмечается в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299. Статьей предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове 27-летняя девушка обнаружила в летней кухне тело своей 73-летней бабушки.

Женщина последние дни перестала выходить на связь и когда внучка решила навестить свою родственницу, то нашла ее мертвой, передает полиция Харьковской области.

Эксперты во время осмотрапредположили, что женщина погибла от ударов топором по голове.

Предполагаемое орудие преступления лежало рядом с телом на полу.

Оперативники выяснили, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний мужчина.

Злоумышленник был найден в Харькове в подвальном помещении многоэтажки. Задержанный признался в совершении тяжкого преступления. По его словам, он хотел обокрасть пожилую женщину.

Мужчина задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что мужчина "стащил" кусок рельсы на ж/д, детали инцидента: "не воровал, а нашел".

Как сообщала Politeka, элитную Audi изрубили топором прямо на парковке, фото: "в честь дня Святого Николая ".

Также Politeka писала, прорыв трубы произошел в Харькове, коммунальщики не торопятся чинить: "уже третью неделю...".