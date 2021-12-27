В Харькове произошла трагедия в шестиэтажке - стало известно о жертвах.

На диване в горевшей квартире спасатели нашли обгоревшее тело мужчины 1937 года рождения, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Происшествие случилось 26 декабря в переулке 1-м Лесопарковом в Киевском районе.

Вероятная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше десятка человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.

Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,

Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.

К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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