На диване в горевшей квартире спасатели нашли обгоревшее тело мужчины 1937 года рождения, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось 26 декабря в переулке 1-м Лесопарковом в Киевском районе.
Вероятная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.
Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся жилой дом - эвакуировали больше десятка человек.
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, спасатели бросили силы на ликвидацию пожара в жилом 12-этажном доме на улице Холодногорской в Харькове.
Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже - огонь распространился на комнату и задел балкон квартиры этажом выше,
Спасатели вывели на улицу вывели 12 жителей подъезда.
К счастью, никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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