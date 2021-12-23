Как сообщили на официальной странице университета в Facebook, несчастье произошло сегодня, 23 декабря.
Доктор биологических наук Василий Жмурко проработал в ВУЗе 28 лет.
Василий Жмурко был автором более чем 200 научных публикаций, получил шесть патентов на изобретения, подготовил десять учебно-методических пособий. В ВУЗе выражают соболезнования родным и близким Василия Жмурко.
Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни инженер-машиностроитель Ефим Левицкий.
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Левицкий скончался 9 сентября на 86-м году жизни.
Отмечается, что Ефим Львович был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами "За заслуги" III, II и I степени.
Ефим Левицкий практически всю жизнь проработал на "Заводе им. Малышева", был заместителем и советником генерального директора.
В 2007-2014 годах работал заместителем главного инженера Конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.
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