По словам очевидцев, огонь уже начал перекидываться с помещений супермаркета на прилегающую к нему СТО, сообщили очевидцы в телеграм-канале "Труха".
"К счастью, пожарные приехали за несколько минут и предотвратили большие последствия", - говорится в сообщении.
Местные жители пишут в сети, что загорелся обогреватель. О пострадавших данных нет.
Официальная информация проверяется.
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К слову, под Харьковом разгорелся масштабный пожар - горело около четырех тонн сена.
По данным облуправления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, сообшение о пожаре поступило в 22.09.
На ферме под Харьковом 21 декабря горело около четырех тонн сена в хозяйственной пристройке для скота.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Спасатели вывели 70 телят в соседнее помещение.
Причина пожара устанавливается.
Также мы писали ранее, что под Харьковом разгорелся пожар в продуктовом магазине: кадры с места ЧП
Как сообщала Politeka, возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП
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