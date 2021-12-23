В Харькове произошел крупный пожар в супермаркете напротив кинотеатра Довженко.

По словам очевидцев, огонь уже начал перекидываться с помещений супермаркета на прилегающую к нему СТО, сообщили очевидцы в телеграм-канале "Труха".

"К счастью, пожарные приехали за несколько минут и предотвратили большие последствия", - говорится в сообщении.

Местные жители пишут в сети, что загорелся обогреватель. О пострадавших данных нет.

Официальная информация проверяется.

К слову, под Харьковом разгорелся масштабный пожар - горело около четырех тонн сена.

По данным облуправления Госслужбы по ЧС в Харьковской области, сообшение о пожаре поступило в 22.09.

На ферме под Харьковом 21 декабря горело около четырех тонн сена в хозяйственной пристройке для скота.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Спасатели вывели 70 телят в соседнее помещение.

Причина пожара устанавливается.

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