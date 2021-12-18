Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 17 декабря спасателям поступила информация про обнаружение возле села Куцовка в реке Северский Донец неопознанных предметов.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.
Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.
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Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
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