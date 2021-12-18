Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 17 декабря спасателям поступила информация про обнаружение возле села Куцовка в реке Северский Донец неопознанных предметов.

Они были похожи на снаряды - на место происшествия были направлены взрывотехники, саперы и спасатели.

В результате на специальной площадке было уничтожено 5 артиллерийских снарядов разного калибра.