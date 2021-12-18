Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 17 декабря спасателям поступила информация про обнаружение возле села Куцовка в реке Северский Донец неопознанных предметов.

Они были похожи на снаряды - на место происшествия были направлены взрывотехники, саперы и спасатели.
В результате на специальной площадке было уничтожено 5 артиллерийских снарядов разного калибра.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.

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Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.

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