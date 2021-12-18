Юристы сообщают, что Николай Харьковский мог совершить правонарушения, связанные с незаконным завладением транспортными средствами, говорится в сообщении юридической компании "Миллер" в Фейсбук.
Заявление о преступлении направлено в адрес Харьковской областной прокуратуры.
Также уже готовы выводы ключевых экспертиз по делу - психиатрической экспертизы, комплексной экспертизы видео, звукозаписи и автотехники, а также судебно-медицинская еспертиза.
Ранее сообщалось, что родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.
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В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"По этой статье, которую мы инкриминируем, это часть 2 статьи 286 УКУ - это до восьми лет. Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более семи лет. Плюс мы будем стараться привлечения к ответственности родителей”, - сказала Венедиктова.
Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."
Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".
Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".