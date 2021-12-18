Коля Харьковский, устроивший смертельную аварию в Харькове, может отвечать за еще одно преступление.

Юристы сообщают, что Николай Харьковский мог совершить правонарушения, связанные с незаконным завладением транспортными средствами, говорится в сообщении юридической компании "Миллер" в Фейсбук.

Заявление о преступлении направлено в адрес Харьковской областной прокуратуры.

Также уже готовы выводы ключевых экспертиз по делу - психиатрической экспертизы, комплексной экспертизы видео, звукозаписи и автотехники, а также судебно-медицинская еспертиза.

Ранее сообщалось, что родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.

В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"По этой статье, которую мы инкриминируем, это часть 2 статьи 286 УКУ - это до восьми лет. Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более семи лет. Плюс мы будем стараться привлечения к ответственности родителей”, - сказала Венедиктова.



Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."

Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".

Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".