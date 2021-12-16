На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta.
В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете.
Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".
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