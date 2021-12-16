Такси попало в ДТП в Харькове - пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир.

На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете.

Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный водитель уснул на пешеходном переходе - возмущенные жители не смогли пройти мимо.

Происшествие произошло на перекресте улиц Героев Труда и Светлой. К уснувшему на перекрестке водителю жители Харькова вызвали патрульных.

Во время тестирование на Drаger выяснилось, что у мужчины в организме 3,16 промилле алкоголя в крови — это 16-кратное превышение допустимой нормы.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

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