В Харькове пьяный водитель уснул на пешеходном переходе - тестирование показало 16-кратное превышение допустимой нормы.

В Харькове пьяный водитель уснул на пешеходном переходе - возмущенные жители не смогли пройти мимо.

Происшествие произошло на перекресте улиц Героев Труда и Светлой. К уснувшему на перекрестке водителю жители Харькова вызвали патрульных.

Во время тестирование на Drаger выяснилось, что у мужчины в организме 3,16 промилле алкоголя в крови — это 16-кратное превышение допустимой нормы.

Ранее сообщалось, что в Харькове полиция проверила сообщения о минировании нескольких объектов - школ, судов, ТЦ и госучреждения.

Оперативники обследовали более 31 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека.

Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было, сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции.

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