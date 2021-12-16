В Харькове пьяный водитель уснул на пешеходном переходе - возмущенные жители не смогли пройти мимо.
Происшествие произошло на перекресте улиц Героев Труда и Светлой. К уснувшему на перекрестке водителю жители Харькова вызвали патрульных.
Во время тестирование на Drаger выяснилось, что у мужчины в организме 3,16 промилле алкоголя в крови — это 16-кратное превышение допустимой нормы.
Ранее сообщалось, что в Харькове полиция проверила сообщения о минировании нескольких объектов - школ, судов, ТЦ и госучреждения.
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Оперативники обследовали более 31 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека.
Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было, сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.