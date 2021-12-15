В Харькове полиция проверила сообщения о минировании нескольких объектов - школ, судов, ТЦ и госучреждения.

Оперативники обследовали более 31 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека.

Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было, сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции.

К слову, в Харьковской области нашли опасную находку - на место прибыли спасатели и пиротехники., на Харьковщине из реки достали минометную мину, ее нашли возле Чугуева.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В реке Северский Донец саперы нашли минометную мину - ее с дна подняли саперы-водолазы группы подводного разминирования.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.