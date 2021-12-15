Оперативники обследовали более 31 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 591 человека.
Никаких взрывных устройств или веществ обнаружено не было, сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии зарегистрирована в едином учете территориальных подразделений полиции.
К слову, в Харьковской области нашли опасную находку - на место прибыли спасатели и пиротехники., на Харьковщине из реки достали минометную мину, ее нашли возле Чугуева.
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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
В реке Северский Донец саперы нашли минометную мину - ее с дна подняли саперы-водолазы группы подводного разминирования.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.