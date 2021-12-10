В Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.
Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.
Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области всего за сутки нашли десятки опасных предметов.
Как рассказали в пресс-службе областной ГСЧС, за минувшие сутки жители области обнаружили 13 мин, 2 реактивных снаряда и 22 артиллерийских снаряда.
Наибольшее количество боеприпасов было найдено в селе Лиман Чугуевского района.
Пиротехнические группы обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны на специальной площадке.
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