В Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.

Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области всего за сутки нашли десятки опасных предметов.

Как рассказали в пресс-службе областной ГСЧС, за минувшие сутки жители области обнаружили 13 мин, 2 реактивных снаряда и 22 артиллерийских снаряда.



Наибольшее количество боеприпасов было найдено в селе Лиман Чугуевского района.



Пиротехнические группы обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны на специальной площадке.

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