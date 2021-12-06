За последнее место Харьков не раз был на первом месте новостей о дорожно-транспортных происшествиях. Одна из самых резонансных - с участием несовершеннолетнего Николая Харьковского.

Сейчас парень находится в СИЗО. Издание "Телеграф" узнало в каких условиях ждет приговора суда Николай Харьковский.

Территория Государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" тщательно охраняется: высокий забор, всюду установлены датчики движения. Паспортные данные всех, кто хочет войти, записываются. По словам заместителя начальника изолятора Дмитрия Холода, сейчас ждет приговора 1650 человек. Осужденные и те, кто еще находятся под следствием, содержатся отдельно. Равно как, и рецидивисты и те, кто попал за решетку впервые. Несовершеннолетних содержат в отдельном корпусе. Сейчас в харьковском изоляторе их 12 человек. Самому младшему - 16 лет.

Все несовершеннолетние живут в типичных камерах, которые отличаются только количеством кроватей. В каждой есть туалет, душ, мойка и телевизор. Все камеры окрашены в серый цвет - это рекомендация психологов. По словам Дмитрия Холода, к детям, сидящим в СИЗО почти никто не приезжает. Лишь двое из 12 получают регулярно передачи. Другие ни разу.

Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО, учатся в школе. Все, без исключения. Уроки длятся с 9 до 12 часов. После - домашнее задание, как ребята делают вместе с учителями. Также, все подростки должны посещать регулярные занятия с психологом. Ежедневно обязательна прогулка на улице в течение двух часов.

По словам работников СИЗО, несовершеннолетние заключенные переживают изоляцию в четырех стенах гораздо тяжелее, чем взрослые. Часто приходится переводить детей из одной камеры в другую, чтобы они не сильно надоедали друг другу.

Есть в корпусе и библиотека. Как отмечают ее работники, несовершеннолетним читателям чаще всего предлагают классику, вроде произведений Стельмаха или Франко. Также в книжном фонде есть детские энциклопедии, произведения Жюль Верна, книги о Гарри Поттере и тому подобное.

Также разрешено пользоваться планшетом. Хотя соцсети и порносайты под запретом. Заключенным разрешено просматривать лишь определенный перечень фильмов, которые не пропагандируют насилие.

Питаются три раза в день. Ежедневно разнообразные каши, овощи, мясо или рыба. Помогают готовить сами заключенные. Кроме того, они также привлечены и уборке территории, на различных ремонтных работах. За это получают минимальную зарплату, которая начисляется на личные счета. Из них заключенные платят алименты, переводят родным или направляют на погашение исков.

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