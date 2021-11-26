В Харьковской области пропал подросток - ребенок поссорился с отчимом и ушел из дома.

Об этом сообщили в отделе полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

25 ноября около 16:00 15-летний Павел Мазий ушел из дома в селе Гатище Чугуевского района и до сих пор о его местонахождении неизвестно.

Если вам известна любая информация о местонахождении Павла Мазия, сообщите по номерам — 063-32-30-544 или 102.

К слову, в Харьковской области пропал маленький ребенок - об этом сообщили в Лозовском отделении полиции Харьковской области.

Родители недоглядели, как ребенок вышел из дома и не вернулся, местонахождение пропавшего удалось установить только на следующий день.

К счастью, с мальчиком все в порядке, его жизни ничего не угрожает.

С ребенком провели беседу, а вот родителей могут привлечь к административной ответственности.

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