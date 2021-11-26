Мать Коли Харьковского допросили после трагического ДТП, также она немного рассказала, как жил ее сын до аварии.

Об этом сообщает "Суспiльне".

По словам женщины в момент трагедии она была на заработках в Германии.

Марина рассказала, что у них обычная семья, но Колю могло тянуть к более высокому социальному уровню, так как у него и в окружении были все "на машинах".

Мама парня говорит, что с детства он рос гиперактивным и уже имел проблемы с законом (стрельба в супермаркете 2 года назад - прим. ред), за которую он имеет условный срок. До этого инцидента, и после семья якобы уделяла Коле особое внимание.

"Мы посещали психолога, пытались насытить его жизнь разными видами спорта, отдыхом. Где-то не успели присмотреть, что-то не сделали, но идеальных нет родителей. После этого события, когда он получил условный срок, мы посещали психолога, все соцслужбы посещали нас, он занимался иппотерапией, я пыталась не потерять связь, быть другом.", - рассказала мать Харьковского.

Ранее Марина Дегтярь сообщала, что перед отъездом в Германию купила себе легковушку и оставила частному мастеру на техобслуживание.

Николай уже попадался за рулем родительского авто без водительского удостоверения, поэтому женщина решила забрать второй комплект ключей и все документы на авто с собой за границу.

Марина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной.

Также мать Николая принесла соболезнования семье погибшего водителя.

Она добавила, что хочет, чтобы суд был "одинаков ко всем людям", поэтому их семья примет любое решение.

Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."

Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".

Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".