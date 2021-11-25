В Харькове саперы сообщили об опасности на одной из автобусных остановок города.
Об этом сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Так, в Харькове возле автобусной остановки пиротехники обнаружили минометную мину времен Второй мировой.
Известно, что боеприпас был обнаружен в Немышлянском районе.
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Саперы обезвредили боеприпас на специальной площадке.
Ранее сообщалось, что Харьковский области нашли снаряды и мины - специалисты раскрыли подробности инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Специалистами ГСЧС были найдены: 1 артснаряд, 2 минометных мины, 1 ручную гранату и 1 противотанковую мину.
Все найденные боеприпасы были ликвидированы на специальных полигонах в Киевском районе Харькова, а также в Изюмском и Чугуевском районах области.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
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