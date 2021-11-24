В Харькове произошло серьезное ДТП - в результате аварии травмировался ребенок.

Об этом сообщает "UNN".

По предварительной информации, авария произошла вечером. Внедорожник Ford не пропустил автомобиль Mazda - произошло столкновение.

В автомобиле Mazda находилась семья - в результате ДТП травмировался ребенок.

На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.

В местном телеграм-канале сообщили, что вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.

"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.

Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".