В Харькове произошло серьезное ДТП - в результате аварии травмировался ребенок.

Об этом сообщает "UNN".

По предварительной информации, авария произошла вечером. Внедорожник Ford не пропустил автомобиль Mazda - произошло столкновение.

В автомобиле Mazda находилась семья - в результате ДТП травмировался ребенок.

На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.

Популярные статьи сейчас

Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."

Взрывы гремят на ракетной фабрике, столб белого дыма виден издалека: кадры крупного ЧП в Европе

На борту российского самолета нашли тело, детали трагедии: "Писал жене, что любит"

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт не скучает после разрыва с Мишиной: "Любовь с первого взгляда..."

Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
Показать еще

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

полиция, скорая

Ранее сообщалось, что в харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.

В местном телеграм-канале сообщили, что вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.

"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.

Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".