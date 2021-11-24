В Харькове произошло серьезное ДТП - в результате аварии травмировался ребенок.
Об этом сообщает "UNN".
По предварительной информации, авария произошла вечером. Внедорожник Ford не пропустил автомобиль Mazda - произошло столкновение.
В автомобиле Mazda находилась семья - в результате ДТП травмировался ребенок.
На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.
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Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.
В местном телеграм-канале сообщили, что вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.
"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.
Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".