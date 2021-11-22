Ночью лиса в Харькове пыталась попасть в местную школу-интернат.

Соответствующее видео выложили в Тelegram-канал " Труха.Харьков".

На кадрах видео зафиксировано, что животное забежало на крыльцо учебного заведения и скреблось в стеклянные под видео был добавлен комментарий: "по ночам стало настолько холодно, что лисы просятся погреться.

Известно, что снял ночную гостью сторож школы-интерната. Видео практически сразу набрало десятки тысяч просмотров и вызвало оживленное обсуждение. Некоторые из пользователей соцсетей написали, что животное голодное, поэтому и обратилось за помощью к людям. Однако большинство комментаторов отметили, что впускать дикое животное не стоит, тем более в заведение, где находятся дети. Ведь известно, что многие лисы болеют бешенством. И одним из признаков этой болезни у диких животных является потеря страха перед человеком.

В начале ноября в Харьковской области Балаклейском районе был зафиксирован случай, когда дикая лиса покусала местную жительницу. Врачи отметили, что там зафиксировано уже два случая бешенства.

Напомним, что Харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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