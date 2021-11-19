В Харькове мужчина с ножом напал на работников АЗС - в сети рассказали детали нападения.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Автомобильный Харьков. СТО Харьков".
На улице Клочковской мужчина с ножом начал угрожать сотрудникам АЗС и посетителям.
"Только что тип с ножом залетает на заправку на Клочковской, и начинает угрожать персоналу и посетителям. Копы оперативно отработали", – говортся в сообщении.
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Полиция оперативно отреагировала и арестовала нападавшего.
Ранее сообщалось, что в харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.
В местном телеграм-канале сообщили, что вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.
"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.
Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
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