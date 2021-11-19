В Харькове мужчина с ножом напал на работников АЗС - в сети рассказали детали нападения.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Автомобильный Харьков. СТО Харьков".

На улице Клочковской мужчина с ножом начал угрожать сотрудникам АЗС и посетителям.

"Только что тип с ножом залетает на заправку на Клочковской, и начинает угрожать персоналу и посетителям. Копы оперативно отработали", – говортся в сообщении.

Полиция оперативно отреагировала и арестовала нападавшего.

Ранее сообщалось, что в харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.

В местном телеграм-канале сообщили, что вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.

"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.

Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.

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