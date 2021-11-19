В харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.
В местном телеграм-канале "ХХ" вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.
"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.
Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Осадчей пожаловались на Тину Кароль, Потапа, Полякову и других: "Заняли сцену и не сдвинуть"
В сети показали "прорыв" налегалов через украинскую границу: в полиции опровергают
Жена "Холостяка" Добрынина встревожила кадром с маленьким сыном: «У нас проблема»
Трагедия на железной дороге, в УЗ сделали срочное предупреждение: какие поезда опаздывают
Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".