В харьковском троллейбусе подрались пьяные пассажиры - появилась кадры с места.

В местном телеграм-канале "ХХ" вечером 18 ноября в троллейбусе №3 подрались два пассажира.

"В 3-м тралике на Одесской прошёл бой за титул самого упоротого синяка", - инорично подписал видео автор публикации.

Сообщается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения - мужчин попросили выйти из салона троллейбуса.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

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