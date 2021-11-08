На жилом массиве Алексеевка в Харькове заметили подозрительного человека, который ходил и "высматривал" квартиры.
Как передает канал
Камеры в разных домах зафиксировали однотипное поведение. Ждёт возле подъезда, когда кто-то будет выходить, быстро заходит, делает вид, что достаёт ключи, подходит к почтовому ящику.
Потом пешком поднимается до последнего этажа, на одном из этажей, останавливаясь дергает двери, осматривает счетчики.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста: "Ужасно выглядит..."
Дочь Поляковой засветила отца, украинцы ошарашены: "Да это ее дед"
Украину всколыхнула трагедия с многодетной семьей на трассе: "Ехали на 40 дней по отцу"
Вторая трагедия за год: вслед за коллегой ушел из жизни вокалист известной группы
Измученный болезнью Дикусар из "Танців з зірками" зацепил украинцев, Горбунов откликнулся: "Держись..."
В одном из домов, выйдя из подъезда осматривал окна. Выходя из подъезда кому-то звонил.
Напомним, в Харькове пенсионера чуть не убили из-за квартиры - появились подробности.
Во время расследования было установлено, что между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен договор - она должна была ухаживать за мужчиной и в случае смерти пенсионера получить его квартиру.
Брат сиделки решил убить пенсионера, чтобы быстрее получить наследство. Однако их задержала полиция.
Ранее мы писали, люди выпрыгивали из окон: в Харьковской области разгорелся масштабный пожар, фото.
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы.
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.