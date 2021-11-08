На жилом массиве Алексеевка в Харькове заметили подозрительного человека, который ходил и "высматривал" квартиры.

Как передает канал Труха , в пятницу 05.11. около 19:30 мужчина прошелся по нескольким домам, изучая квартиры.

Камеры в разных домах зафиксировали однотипное поведение. Ждёт возле подъезда, когда кто-то будет выходить, быстро заходит, делает вид, что достаёт ключи, подходит к почтовому ящику.

Потом пешком поднимается до последнего этажа, на одном из этажей, останавливаясь дергает двери, осматривает счетчики.

В одном из домов, выйдя из подъезда осматривал окна. Выходя из подъезда кому-то звонил.

Напомним, в Харькове пенсионера чуть не убили из-за квартиры - появились подробности.

Во время расследования было установлено, что между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен договор - она должна была ухаживать за мужчиной и в случае смерти пенсионера получить его квартиру.

Брат сиделки решил убить пенсионера, чтобы быстрее получить наследство. Однако их задержала полиция.

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