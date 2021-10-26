В Харьковской области произошел пожар в доме - люди вынуждены были эвакуироваться через окно.
Так, в городе Балаклея произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа, где располагались четыре квартиры на разные семьи.
К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции и перекрытия. Площадь пожара составляла 300 кв.м.
На момент возникновения пожара в доме находились четыре человека. Двое жителей горящей квартиры попали в огненную ловушку, отрезавшую им выход наружу через дверь.
Пытаясь их открыть, 44-летний мужчина получил ожоги. Дальше люди вынуждены были эвакуироваться через окно. Остальные жители вышли каждый своими выходами и не пострадали.
Вероятная причина ЧП - короткое замыкание электропроводки.
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
Остапчук покинул Украину после первого эфира "Маска", оставив жену в Киеве: "Чтобы я был подальше..."
Экс-жена Павлика в разгар конфликта неожиданно обратилась к бывшему мужу: «Витя, я…»
Украинцев без вакцинации будут отстранять от работы: кого Кабмин внес в "черный список"
Украинцы взбунтовались из-за тарифов на газ, кадры: люди настроены решительно
Ранее сообщалось, что в Харькове возле метро вспыхнул пожар.
Об этом
22 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске по продаже фастфуда на пр. Людвига Свободы.
Пламя также повредило часть рядом расположенного киоска по продаже молочной продукции на площади 1 кв.м.
Пожар был локализован и ликвидирован.
Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей