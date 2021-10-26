В Харьковской области произошел пожар в доме - люди вынуждены были эвакуироваться через окно.

Так, в городе Балаклея произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа, где располагались четыре квартиры на разные семьи.



К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить деревянные конструкции и перекрытия. Площадь пожара составляла 300 кв.м.



На момент возникновения пожара в доме находились четыре человека. Двое жителей горящей квартиры попали в огненную ловушку, отрезавшую им выход наружу через дверь.

Пытаясь их открыть, 44-летний мужчина получил ожоги. Дальше люди вынуждены были эвакуироваться через окно. Остальные жители вышли каждый своими выходами и не пострадали.

Вероятная причина ЧП - короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле метро вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

22 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске по продаже фастфуда на пр. Людвига Свободы.

Пламя также повредило часть рядом расположенного киоска по продаже молочной продукции на площади 1 кв.м.

Пожар был локализован и ликвидирован.

Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.

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