Родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.

В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире на телеканале “1+1”.

"По этой статье, которую мы инкриминируем, это часть 2 статьи 286 УКУ - это до восьми лет. Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более семи лет. Плюс мы будем стараться привлечения к ответственности родителей”, - сказала Венедиктова.

Ранее сообщалось, что в момент страшного ДТП в Харькове в автомобиле Infinity находился 16-летний мажор, его девушка и еще двое парней.

Об этом рассказала сестра одного из пострадавших друзей 16-летнего парня.

Мария смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали в больницу.

Он рассказал, что 16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил и 19-летний Валерий сидели сзади.

От удара подросток за рулем вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб.

Водитель Infiniti находится в больнице 4-й неотложки - он отделался швом на голове.

Напомним, адвокат сообщил, что ждет Колю Харьковского: "Минимум год будет..."

Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".

Также Politeka писала отец Коли Харьковского отрицает вину своего сына: "Ребенок мог спокойно свалить".