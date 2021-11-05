Родителей 16-летнего Коли Харьковского могут привлечь к ответственности.
В деле смертельного ДТП с 16-летним водителем прокуратура будет привлекать к ответственности его родителей, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире на телеканале “1+1”.
"По этой статье, которую мы инкриминируем, это часть 2 статьи 286 УКУ - это до восьми лет. Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более семи лет. Плюс мы будем стараться привлечения к ответственности родителей”, - сказала Венедиктова.
Ранее сообщалось, что в момент страшного ДТП в Харькове в автомобиле Infinity находился 16-летний мажор, его девушка и еще двое парней.
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Как сообщала Politeka, 16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар".
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