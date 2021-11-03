В Харькове молодой парень выпал из окна на 7-м этаже - в сети появились подробности трагедии и видео.
Телеграм-канал "Труха" сообщает о том, что друзья погибшего на Воробьёвых горах уверяют, что парень не был наркоманом.
"Звали его Станислав, 19 лет из Краматорска. Странная история, так как парень жил на 9 этаже, а прыгнул с 7. Были очевидцы которые утверждают что парень весь день сидел в квартире и курил сигареты (был нервный , что-то произошло). Ковидом не болел. На втором фото со своей девушкой, которая не может понять, почему так случилось", - говорится в сообщении.
Появилось видео момента падения парня с регистратора припаркованного авто.
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Напомним, в Харькове в один день двое 19-летних парней покончили с собой - полиция устанавливает подробности.
19-летний парень выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе Харькова, потерпевший скончался на месте.
В полиции подозревают, что парень мог совершить самоубийство.
В тот же день по ул. Клочковской погиб еще один 19-летний молодой человек, он выбросился из дома, в котором жил.
По предварительным данным полиции, парень совершил суицид.
Правоохранители расследуют смерть двух человек.
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