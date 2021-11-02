В Харькове в один день двое 19-летних парней покончили с собой - полиция устанавливает подробности.

19-летний парень выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе Харькова, потерпевший скончался на месте.

В полиции подозревают, что парень мог совершить самоубийство, пишет kh.vgorode.ua.

В тот же день по ул. Клочковской погиб еще один 19-летний молодой человек, он выбросился из дома, в котором жил.

По предварительным данным полиции, парень совершил суицид.

Правоохранители расследуют смерть двух человек.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в сгоревшем авто обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Погибшим оказался 39-летний местный житель, владелец ВАЗ-2101.

"Накануне смерти он выпил, потом сел за руль, не справился с управлением и съехал в кювет. Там ВАЗ загорелся, водитель погиб", - рассказали в полиции.

Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, трагедия возле церкви в Харькове, на земле лежит тело человека: фото с места

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности

Также Politeka писала, что в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля, фото: "В состоянии комы".