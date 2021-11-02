В Харькове в один день двое 19-летних парней покончили с собой - полиция устанавливает подробности.
19-летний парень выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе Харькова, потерпевший скончался на месте.
В полиции подозревают, что парень мог совершить самоубийство, пишет kh.vgorode.ua.
В тот же день по ул. Клочковской погиб еще один 19-летний молодой человек, он выбросился из дома, в котором жил.
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По предварительным данным полиции, парень совершил суицид.
Правоохранители расследуют смерть двух человек.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в сгоревшем авто обнаружили тело человека.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Погибшим оказался 39-летний местный житель, владелец ВАЗ-2101.
"Накануне смерти он выпил, потом сел за руль, не справился с управлением и съехал в кювет. Там ВАЗ загорелся, водитель погиб", - рассказали в полиции.
Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
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