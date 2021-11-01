В Харькове родители и полиция бросили силы на поиски пропавшей 17-летняя девушку.
Яна Беспалова из пгт Безлюдовка исчезла по дороге в Харьков, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Девушка пропала 31 октября - она направлялась в ТРЦ Никольский В Харькове, но по дороге исчезла.
Приметы: рост около 160 см, худенькая, волосы светло-русые.
Яна была одета в черные джинсы и черно-белую куртку, обута в черные лаковые ботинки.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны , просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области бесследно пропал молодой человек - полиция бросила все силы на поиски.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", 27-летний мужчина 21 октября сел в такси в Пятихатках в Харькове и исчез.
Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны.
Особые приметы – татуировка в виде герба Украины на груди и надпись "За ВДВ" на ладони левой руки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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