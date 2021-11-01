В Харькове родители и полиция бросили силы на поиски пропавшей 17-летняя девушку.

Яна Беспалова из пгт Безлюдовка исчезла по дороге в Харьков, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Девушка пропала 31 октября - она направлялась в ТРЦ Никольский В Харькове, но по дороге исчезла.

Приметы: рост около 160 см, худенькая, волосы светло-русые.

Яна была одета в черные джинсы и черно-белую куртку, обута в черные лаковые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны , просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области бесследно пропал молодой человек - полиция бросила все силы на поиски.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", 27-летний мужчина 21 октября сел в такси в Пятихатках в Харькове и исчез.

Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны.

Особые приметы – татуировка в виде герба Украины на груди и надпись "За ВДВ" на ладони левой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, в Харьковской области пропала 5-летняя девочка, фото: "мать работала в поле"

Как сообщала Politeka, в Харькове пропал 9-летний мальчик: бабушка ребенка просит о помощи, фото

Также Politeka писала, что в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля, фото: "В состоянии комы".