В Харькове задержали банду преступников - злоумышленники похищали имущество и деньги.
Мужчины проникали в магазины и похищали имущество и деньги, об этом сообщили в ГУ НП.
Злоумышленники орудовали на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области.
Одним из грабителей оказался ранее судимый за кражи 18-летний харьковчанин, подельниками стали жители Харькова 26 и 17 лет.
Задержанным грозит тюремный срок до шести лет.
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Ранее сообщалось, что вХарькове полиция нашла у мужчину нелегальные "вещи" - в полиции раскрыли детали.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Так, при обыске 28 октября в квартире 46-летнего мужчины полиция нашла пакеты и сверток с наркотиками, а также предмет, внешне похожий на пистолет и патроны.
Наркотики мужчина покупал для последующей перепродажи.
Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Наркотики и пистолет направили на экспертизу.
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