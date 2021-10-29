В Харькове задержали банду преступников - злоумышленники похищали имущество и деньги.

Мужчины проникали в магазины и похищали имущество и деньги, об этом сообщили в ГУ НП.

Злоумышленники орудовали на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области.

Одним из грабителей оказался ранее судимый за кражи 18-летний харьковчанин, подельниками стали жители Харькова 26 и 17 лет.

Задержанным грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что вХарькове полиция нашла у мужчину нелегальные "вещи" - в полиции раскрыли детали.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Так, при обыске 28 октября в квартире 46-летнего мужчины полиция нашла пакеты и сверток с наркотиками, а также предмет, внешне похожий на пистолет и патроны.

Наркотики мужчина покупал для последующей перепродажи.

Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Наркотики и пистолет направили на экспертизу.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.