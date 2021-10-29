В Харьковский области нашли снаряды и мины - специалисты раскрыли подробности инцидента.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Специалистами ГСЧС были найдены: 1 артснаряд, 2 минометных мины, 1 ручную гранату и 1 противотанковую мину.

Все найденные боеприпасы были ликвидированы на специальных полигонах в Киевском районе Харькова, а также в Изюмском и Чугуевском районах области.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы.

Также ранее сообщалось, что по улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.

На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".

«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.

Видео с места можно увидеть здесь.

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Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

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