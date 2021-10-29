В Харьковский области нашли снаряды и мины - специалисты раскрыли подробности инцидента.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Специалистами ГСЧС были найдены: 1 артснаряд, 2 минометных мины, 1 ручную гранату и 1 противотанковую мину.
Все найденные боеприпасы были ликвидированы на специальных полигонах в Киевском районе Харькова, а также в Изюмском и Чугуевском районах области.
Пополнение в семье Софии Ротару, внучка показала их с женихом кучерявого малыша: "Какой он лапочка"
16-летний мажор из Харькова наконец признался, кто был за рулем в момент трагедии: "Помню, как был удар"
Не стало знаменитого актера, семья месяц скрывала трагическую весть: "Слишком больно"
Трагическое ДТП в Харькове, судья объявил решение: как накажут 16-летнего мажора
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы.
Также ранее сообщалось, что по улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.
На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".
«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.