В Харькове полиция нашла у мужчину нелегальные "вещи" - в полиции раскрыли детали.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Так, при обыске 28 октября в квартире 46-летнего мужчины полиция нашла пакеты и сверток с наркотиками, а также предмет, внешне похожий на пистолет и патроны.
Наркотики мужчина покупал для последующей перепродажи.
Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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Наркотики и пистолет направили на экспертизу.
Также ранее сообщалось, что по улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.
На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".
«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.