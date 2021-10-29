В Харькове полиция нашла у мужчину нелегальные "вещи" - в полиции раскрыли детали.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Так, при обыске 28 октября в квартире 46-летнего мужчины полиция нашла пакеты и сверток с наркотиками, а также предмет, внешне похожий на пистолет и патроны.

Наркотики мужчина покупал для последующей перепродажи.

Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Наркотики и пистолет направили на экспертизу.

Также ранее сообщалось, что по улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.

На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".

«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.