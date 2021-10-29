По улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.

На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".

«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.

Видео с места можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали злоумышленников, которые продавали боеприпасы - сообщают в Департаменте уголовного розыска Украины.

27 октября работники уголовного розыска вместе с СБУ задержали двух фигурантов, которые подозреваются в сбыте боеприпасов.

"Деятельность злоумышленников документировалась в течение длительного времени, за это время стражами порядка был изъят целый арсенал боеприпасов, в том числе гранатометные снаряды, гранаты, более 3000 единиц патронов", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по адресам проживания и пребывания подозреваемых на территории Харьковской и Донецкой областей.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.