По улицам Харькова ходил пьяный мужчина с пистолетом - появились кадры с места ЧП.
На улице Тракторостроителей ходил пьяный мужчина с пистолетом в руках, об этом сообщили в телеграм-канале "Харьков лайф".
«Ничего необычного, просто бухое тело ходит на Тракторостроителей, 107 возле АТБ со стволом. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.
Видео с места можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что в Харькове задержали злоумышленников, которые продавали боеприпасы - сообщают в Департаменте уголовного розыска Украины.
27 октября работники уголовного розыска вместе с СБУ задержали двух фигурантов, которые подозреваются в сбыте боеприпасов.
"Деятельность злоумышленников документировалась в течение длительного времени, за это время стражами порядка был изъят целый арсенал боеприпасов, в том числе гранатометные снаряды, гранаты, более 3000 единиц патронов", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся санкционированные обыски по адресам проживания и пребывания подозреваемых на территории Харьковской и Донецкой областей.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.