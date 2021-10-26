У парня есть особая примета

В Харьковской области бесследно пропал молодой человек - полиция бросила все силы на поиски.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", 27-летний мужчина 21 октября сел в такси в Пятихатках в Харькове и исчез.

Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны.

Особые приметы – татуировка в виде герба Украины на груди и надпись "За ВДВ" на ладони левой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают пропавшего подростка - парень вышел из дома и не вернулся.

По данным сотрудников полиции, 16-летний Руслан Русанов ушел из дома в селе Бирки и исчез.

Приметы: рост 165 сантиметров, волосы короткие темные, глаза карие, в левом ухе серьга, на левой руке татуировка в виде креста.

Был одет в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светлые джинсы, черно-белые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Руслане, обратиться по телефону: 38-050-30-55-233 или на спецлинию 102.

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