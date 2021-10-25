В Харькове трагедия произошла с 44-летним мужчиной - поиски тела длились несколько дней.

Спасатели 2-й части ГСЧС были привлечены для извлечения тела мужчины, который утонул в карьере "Дружба".

44-летний мужчина вечером 9 октября ушел на рыбалку и не вернулся.

Поиски продолжались пока другой рыбак случайно не обнаружил тело погибшего. Спасатели достали из воды тело погибшего и передали следователям.

Ранее сообщалось, что в "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины.

Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.

Прохожие обнаружили тело около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.

Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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