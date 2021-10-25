В Харькове произошла авария с участием трамвая - водитель наехал на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, происшествие произошло 24 октября на Салтовском шоссе, 147.

По предварительной информации, водитель трамвая наехал на пешехода- мужчину.

Его госпитализировали в больницу. Все подробности аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.

Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.

Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.

Хулигана задержали сотрудники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".