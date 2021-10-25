В Харькове произошла авария с участием трамвая - водитель наехал на пешехода.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, происшествие произошло 24 октября на Салтовском шоссе, 147.
По предварительной информации, водитель трамвая наехал на пешехода- мужчину.
Его госпитализировали в больницу. Все подробности аварии устанавливаются.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Зима нагрянула в Украину раньше времени, землю заметает снегом и мороз -6: кадры непогоды
Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Победительница "Холостяка" Квиткова огорошила известием о новом пополнении и кадром из роддома: "Очень нравится"
Ранее сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.
Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.
Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.
Хулигана задержали сотрудники полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".