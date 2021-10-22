В харьковском крематории рассказали об очередях на кремацию умерших.

Людям, потерявшим близким, приходится ждать по несколько дней, чтобы кремировать умерших, сообщает "Суспільне".

Так, родственникам, чьи близкие умерли из-за ковида, приходится ждать по 5-6 дней, чтобы кремировать усопших.

В Харькове наблюдаются очереди в моргах - посетители несколько дней дожидаются документов по экспертизам и свидетельств о смерти близких.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел смертельный пожар - стихия забрала жизни троих людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

На место ЧП вызвали спасателей, которые ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

К тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

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