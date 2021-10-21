В Харьковской области возник масштабный пожар в экосистеме - огонь быстро распространяется из-за ветра.
Видео с места ЧП опубликовали на странице в телеграм "Типичное ХТЗ".
Возле поселка Докучаевское горит поле - загорелся сухостой.
Клубы дыма выдно издалека, из-за ветра огонь распространяется дальше.
Причины пожара выясняются.
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Ранее сообщалось, что в Харькове во дворе многоэтажки произошел взрыв - появились подробности ЧП.
Так, на Салтовке сгорело несколько машин - ЧП случилось ночью 21 октября во дворе дома во улице Валентиновской.
"Был сильный взрыв около 3 ночи. Сначала загорелся Хюндай, стоявший посередине. Гореть начал с капота. От него огонь перекинулся на БМВ, стоявший впереди и уже потом, в последнюю очередь загорелась Киа, стоявшая сзади. На месте работали три пожарные машины", - говорится в сообщении.
Также мы писали ранее, что в Харькове загорелся жилой дом, эвакуировали больше десятка человек: детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.