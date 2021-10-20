В Харькове умер заслуженный машиностроитель Украины, появились детали трагедии.
В Харькове скончался заслуженный машиностроитель Украины, кандидат экономических наук, бывший и. о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, сообщил "Город Х".
Его сердце перестало биться на 68 году жизни.
По словам друзей семьи, у Юрия Николаевича не выдержало сердце из-за смерти супруги Людмилы Радченко, которая возглавляла Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ.
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Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни выдающийся ученый.
Об этом
Владимир скончался 16 сентября на 84-м году жизни.
Владимир Ломако был ученым-криминалистом, заслуженным профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником образования, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.
"Светлая память о Владимире Андреевиче будет жить в сердцах коллег, сотрудников и студентов", - говорится в сообщении.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь молодой харьковчанки: осиротел маленький сын.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка свела счеты с жизнью на глазах у подруги, фото: "хотели посмотреть закат"
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