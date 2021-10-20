В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк - назревает скандал.

Об этом рассказала руководитель общественной организации "Неограниченные возможности" Марина Литовченко в Facebook.

"Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", - пишет Литовченко.

Спортсменам с ограниченными возможностями ранее дополнительно пообещали премии в размере 200 тысяч гривен. В то же время бронзовым призерам ХХХІІ летних Олимпийских игр должны вручить по 55 тысяч долларов.

"И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются при встрече на высшем уровне в городе и области", - пишет она.

"Я просто в шоке! Как так можно ? Олимпийцем от 4-6 место премии от 200 до 100 тыс грн выплачивают. А мы что хуже чем Олимпийцы ", " Любой спортсмен, который достигает высоких результатов должен быть вознагражден, и не имеет значение Олимпиец или Паралимпиец, каждый прилагает максимум усилий, что поднялся флаг именно его страны", "Мне кажется, что паралимпийцев нужно на руках носить. В этом году об украинских паралимпийцев говорил весь мир. Так показать свой дух, не каждый может. Короче... После такого отношение ничего наверное и делать не хочется", - пишут украинцы в сети.

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