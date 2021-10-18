Сотрудники колонии рассказали о как себя ведет за решеткой Елена Зайцева.
Виновница ДТП, которой дали 10 лет заключения, в колонии ведет себя так, якобы должна выйти на свободу, говорится в материале "Сегодня".
По словам сотрудников колонии, она длительное время "ведет себя образцово", как будто готовится досрочно выйти из-за решетки.
Девушка женщина не нарушает порядок, работает в одном из цехов, постоянно читает, участвует в культурно-массовых мероприятиях.
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Адвокат потерпевших отметила, что говорить о досрочном освобождении Зайцевой, ей нужно отбыть не менее половины срока заключения.
Ранее сообщалось, что 18 октября четвертая годовщина со дня трагического ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.
18 октября 2017 года 20-летняя Елена Зайцева на "Lexus RX 350" на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулась с "Volkswagen Touareg", и вылетела на тротуар, где наехала на пешеходов.
В результате наезда пять человек погибли на месте, а шестеро – пострадали. Елене Зайцевой дали 10 лет тюрьмы.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
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Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".