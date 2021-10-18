В Харькове грузовик сбил 12-летнего мальчика - ДТП случилось на Салтовке.

Так, вечером 17 октября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.

В местных телеграм-каналах пишут, что ребенка сбила фура почтовой службы прямо на пешеходном переходе.

Пострадавшего мальчика с незначительными травмами госпитализировали в больницу - его самокат долго лежал под колесами грузовика.

Как сообщили в Нацполиции, за рулем грузовика MAN был 53-летний водител - он не заметил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что в Харькове перевернулся микроавтобус - есть погибшие в результате аварии.