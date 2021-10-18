В Харькове грузовик сбил 12-летнего мальчика - ДТП случилось на Салтовке.
Так, вечером 17 октября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.
В местных телеграм-каналах пишут, что ребенка сбила фура почтовой службы прямо на пешеходном переходе.
Пострадавшего мальчика с незначительными травмами госпитализировали в больницу - его самокат долго лежал под колесами грузовика.
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Как сообщили в Нацполиции, за рулем грузовика MAN был 53-летний водител - он не заметил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
По данным облуправления Госслужбы по ЧС, авария произошла на пересечении проспекта Архитектора Алешина и улицы Мира.
В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель микроавтобуса, он оказался под своей же машиной, которая перевернулась на бок.
Спасатели достали тело погибшего 27-летнего парня.
Кроме того, в аварии пострадали двое человек: водитель и пассажирка Honda - их госпитализировали в больницу.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
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