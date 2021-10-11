В Харькове только за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.
Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.
Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.
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"Прежде всего, полицейскими проводится разъяснительная работа с гражданами. В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, работники полиции составляют протоколы об административном правонарушении", — отметила инспектор отдела полиции в метро.
Ранее сообщалось, что в школах Харьковской области осенние каникулы начнутся на неделю раньше - стало известно, для чего это нужно.
Решение было принято на областной комисси техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Детей отправят по домам раньше на неделю, чтобы сдержать распространение ковида.
"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - пояснили в ХОГА.
Известно, что по графику каникулы должны были начаться с 25 октября.
Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"
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