В Харькове только за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.

Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.

"Прежде всего, полицейскими проводится разъяснительная работа с гражданами. В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, работники полиции составляют протоколы об административном правонарушении", — отметила инспектор отдела полиции в метро.

Ранее сообщалось, что в школах Харьковской области осенние каникулы начнутся на неделю раньше - стало известно, для чего это нужно.

Решение было принято на областной комисси техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Детей отправят по домам раньше на неделю, чтобы сдержать распространение ковида.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - пояснили в ХОГА.

Известно, что по графику каникулы должны были начаться с 25 октября.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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