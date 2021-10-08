ЧП произошло в Харькове - о деталях сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, Харькове - чрезвычайное происшествие, на ХТЗ упал строительный кран.

Произошла авария 7 октября 2021 года на стройке по улице Ньютона.

О причинах аварии на данный момент ничего не известно.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло жуткое ДТП.

Как сообщили телеграм-каналах, один из участников аварии был пьян.

Слетелись спасатели, чтобы вытащить мужчину из перевернутого авто.

"ВАЗ 2108 в щи, водителя вырезали спасатели, живым увезли на скорой 🚑 Других разбитых авто на месте ДТП не видно. Пробка растянулась до Полтавского Шляха", - говорится в сообщении.

Официальной информация выясняется.

"Там рядом трактор стоял с ковшом, такое ощущение что он в ковш и влетел", "пробка от светофора на кругу, обьезжайте по Темерязева", "Вот вся сущность жигулей. Безопасности ноль. Не машина а консервная банка", "Это не в машине дело а в летчиках", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, в Харькове авто протаранило маршрутку с пассажирами, фото: "вылетел на встречку"

Как сообщала Politeka, Volkswagen с пассажирами угодил в ДТП в Харькове: кадры с места аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харькове машина слетела в кювет, кадры